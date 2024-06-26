Словакия — Румыния: ставка Романа Павлюченко на игру группы Е Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: победа Румынии за 3.95.

«В 3-м туре Евро-2024 встретятся команды Словакии и Румынии. Мне как-то совсем не понравилась игра словаков во 2-м туре. А вот румыны выступают не так плохо. Так что больше я в их паре верю в успех номинальных гостей.

Стартовала Румыния в группе с уверенной победы над Украиной. Конечно, можно говорить, что украинцы сами проиграли встречу, допуская много ошибок. С другой стороны, полученными возможностями ведь ещё надо суметь воспользоваться. «Жёлтые» сделали это, забив три безответных мяча сопернику.

Да, во 2-м туре румыны уже проиграли, но там результат был предсказуем – 0:2 от Бельгии. Конечно, соперник превосходил команду в классе. Но всё равно Румыния смотрелась не так уж плохо, бельгийцы не всегда доминировали.

Словакия впечатлила меня намного меньше. В 1-м туре ей удалось обыграть Бельгию – 1:0. Но я бы не сказал, что та виктория была заслуженной. «Словацкие орлы» допустили много ошибок, у бельгийцев было много шансов для голов. В том числе несколько раз VAR спасал Словакию.

Во 2-м туре команда уже играла с заряженной Украиной и проиграла ей – 1:2. Как-то совсем слабо выступили словаки, хотя уровень сборных был примерно равным. Но не казалось, что у них должна быть ничья.

Да, в группе у них всех сейчас равная ситуация – у всех по три очка. Но я в прогнозе всё-таки буду отталкиваться от собственных впечатлений от игр команд. И, как по мне, Румыния выступает намного увереннее и успешнее. Так что на её победу я и предложу поставить», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».