Словакия — Румыния: ставка Александра Мостового на матч 3-го тура Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: ничья за 2.05.

«В заключительном туре Евро-2024 сыграют Словакия и Румыния. Важнейшая игра для сборных, борются они за выход в плей-офф. Учитывая важность встречи, не жду, что соперники станут много рисковать.

Команды имеют одинаковое количество очков в группе. Причём и у Бельгии с Украиной тоже по три очка. Так что уникальная для этого Евро сложилась ситуация. Само собой, Румыния особо на плей-офф не рассчитывала, Словакия понимала, что тяжело ей придётся. Но вот перед последним туром у обоих коллективов есть шанс на успех.

Румыны, конечно, ударно стартовали на Евро, разгромили Украину (3:0). Кто-то, может быть, даже поверил в дальнейшие успехи сборной. Но Бельгия быстро «остудила пыл» «жёлтых», обыграв их 2:0 во втором матче на турнире. В целом команда, конечно, умеет бороться, может пользоваться ошибками соперников. Но мы увидели, что против топового противника румынам уже очень тяжело играть.

Словаки тоже довольно неоднозначно провели первые два тура на ЧЕ. Вроде бы начали с важной и сложной победы – 1:0 с Бельгией. С другой стороны, там тоже соперник сам был виноват в поражении. Бельгийцы создали уйму моментов, но ни разу не сумели реализовать. Ещё и VAR вмешивался, отменяя голы «красных дьяволов». И снова реальное положение дел мы увидели во 2-м туре – заслуженное поражение от бегущей Украины (1:2).

Я сразу скажу, что не вижу тут фаворита. Очень вероятна здесь ничья. Помимо того, что никто не хочет сейчас проигрывать, сыграв вничью, они ещё и оба попадают в плей-офф. В другом матче Бельгия играет с Украиной, и там точно можно ждать победы одного из коллективов. При таком раскладе Словакия и Румыния финишируют на второй и третьей строчках. Так что всё-таки выберу тут ставку на ничью», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».