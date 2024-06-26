Словакия — Румыния: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия – Румыния.

Ставка: ничья за 2.05.

«Сборная Словакии после поражения от Украины во 2-м туре группового этапа, конечно, серьёзно осложнила себе задачу по выходу в 1/8 финала. Иван Шранц вывел команду Франческо Кальцоне вперёд, но во втором тайме Мартин Дубравка пропустил два мяча, и словаки проиграли 1:2. Таким образом, у словаков осталось три очка, но шансы выйти в плей-офф ещё есть. Ведь у всех команд этого квартета перед заключительным туром одинаковое количество очков!

Сборная Румынии после победы на старте, также как и Словакия, проиграла во втором поединке. Команда Эдуарда Йордэнеску уступила Бельгии 0:2. И наверное, ничья в предстоящей игре может устроить обе команды, и она совсем не исключена.

Сборные Словакии и Румынии поделят очки и дружно шагнут в 1/8 финала», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».