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Словакия — Румыния: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте

Словакия — Румыния: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия – Румыния.

Ставка: ничья за 2.05.

«Сборная Словакии после поражения от Украины во 2-м туре группового этапа, конечно, серьёзно осложнила себе задачу по выходу в 1/8 финала. Иван Шранц вывел команду Франческо Кальцоне вперёд, но во втором тайме Мартин Дубравка пропустил два мяча, и словаки проиграли 1:2. Таким образом, у словаков осталось три очка, но шансы выйти в плей-офф ещё есть. Ведь у всех команд этого квартета перед заключительным туром одинаковое количество очков!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Румынии после победы на старте, также как и Словакия, проиграла во втором поединке. Команда Эдуарда Йордэнеску уступила Бельгии 0:2. И наверное, ничья в предстоящей игре может устроить обе команды, и она совсем не исключена.

Сборные Словакии и Румынии поделят очки и дружно шагнут в 1/8 финала», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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