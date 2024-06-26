Словакия — Румыния: ставка Эльвина Керимова на игру группового раунда Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: ничья за 2.05.

«Словакия и Румыния сойдутся в третьем матче группового раунда Евро-2024. Перед последним туром можно по коэффициентам уже понять, что обе команды устроит тут ничья. Поэтому коэффициент на ничью 2.05. И я думаю, что многие, конечно, будут на это ставить и, возможно, команды реально не будут рисковать и сыграют так, как все от них и ждут. Потому что четырёх очков и тем и другим должно хватить. С третьего места с четырьмя очками точно можно выйти. Ну и со второго, понятно, в любом случае выходишь.

Если говорить о предыдущих матчах, то Словакия проиграла Украине. При этом начала она очень хорошо свой матч, имела моменты. Трубин там спасал. Ну и Словакия в итоге вышла вперёд, но что происходило дальше? В общем, честно говоря, это был неудачный отрезок для Словакии, которая плохо играла по счёту, которая в итоге пропустила два мяча. Нельзя сказать, что Украина показала какой-то классный футбол. Нет. Но у неё очень классные исполнители и они моменты способны решать. И, в общем, пассивностью Словакии Украина воспользовалась и одержала победу.

Что касается Румынии, то она во 2-м туре проиграла Бельгии, но при этом смотрелась неплохо. По сути, матч начался со счёта 0:1, потому что бельгийцы забили в первой же атаке. Дальше они уже игру контролировали. И Бельгия могла быстро удвоить своё преимущество. Опять же, не везло Лукаку. У Румынии тоже были свои шансы, но всё-таки результат по делу — Бельгия играла лучше. Но румыны сильно, я думаю, не расстроены, потому что они в 1-м туре очень многое сделали для выхода в плей-офф. Они не просто одержали победу, но и одержали крупную победу, то есть позаботились ещё и о разнице мячей.

Поэтому Румынию ничья устроит. Ей просто не стоит проигрывать. Так что и Словакию, и Румынию устраивает ничья. Я выберу самый очевидный вариант ставки — ничья с коэффициентом 2.05», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».