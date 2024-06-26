Словакия — Румыния: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: ничья за 2.14.

«Удивительная группа, где каждая из команд может как выйти, так и вылететь с турнира. На данный момент Словакия располагается на третьем месте, разница мячей позволяет команде Франческо Кальцоны попадать в топ-4 лучших команд с этой позиции. И это даже несмотря на поражение от Украины в прошлом туре. В последнем туре может случиться всё что угодно, так что словакам просто необходимы набранные очки.

Румыния после феноменальной игры с Украиной неплохо сыграла и с Бельгией. Команда Йордэнеску достаточно много атаковала и напрягала оборону соперника, но забить не смогла. Зато это сделали Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне, как итог — поражение 1:2. С большой долей вероятности и тех и других устроит ничья, поэтому предположу, что с этим исходом игра и закончится. Ставка: ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».