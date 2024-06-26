Чехия — Турция: ставка Александра Мостового на матч группы F Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Чехия и Турция встретятся, чтобы определить победителя в 3-м туре Евро-2024. Примерно равные шансы на успех у обеих команд. Явного фаворита у них я не вижу.

Соперники показали схожие результаты на этом Евро, «проповедуют» они схожий стиль. Да, Чехия больше тяготеет к владению, к игре вторым номером. У Турции есть некоторые проблемы в обороне, но зато в атаке команда прибавила.

Видна была их схожесть в матчах с Португалией. Обеим командам пришлось много обороняться, пытаться убегать в контратаки. И с этими задачами они справились по-разному. Чехия выступила более успешно, до последних минут она и вовсе играла с португальцами вничью. Турки же быстрее пропустили – они не смогли долго сдерживать натиск Роналду и его партнёров. Итог – 0:3 против тяжёлых 1:2 у Чехии.

С Грузией у них тоже были схожие матчи. Но там роли у соперников менялись. Грузины – не такой сильный и доминирующий коллектив, как Португалия. С турками они устроили яркий матч с множеством эмоций и красивых моментов. Чехия сыграла более сдержанно, не сумев обыграть соперника в итоге – 1:1. Турки же были более успешны с Грузией – 3:1.

Теперь в группе они стоят друг за другом. Турция с тремя очками располагается на втором месте, а Чехия с одним очком – на третьем. Так что если Грузия не сотворит сенсацию в параллельном матче с Португалией, то они свои позиции могут сохранить.

Учитывая, что поражение будет дорого стоить и той, и другой команде, жду от них пассивного и осторожного футбола. Ставлю на итоговый счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».