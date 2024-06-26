ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чехия — Турция: ставка Александра Мостового на матч группы F Евро-2024

Чехия — Турция: ставка Александра Мостового на матч группы F Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Чехия и Турция встретятся, чтобы определить победителя в 3-м туре Евро-2024. Примерно равные шансы на успех у обеих команд. Явного фаворита у них я не вижу.

Материалы по теме
Последний шанс Украины и вылет Грузии. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Последний шанс Украины и вылет Грузии. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Соперники показали схожие результаты на этом Евро, «проповедуют» они схожий стиль. Да, Чехия больше тяготеет к владению, к игре вторым номером. У Турции есть некоторые проблемы в обороне, но зато в атаке команда прибавила.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
1-й тайм
0 : 0
Турция
Удаления: Барак – 20' / нет

Видна была их схожесть в матчах с Португалией. Обеим командам пришлось много обороняться, пытаться убегать в контратаки. И с этими задачами они справились по-разному. Чехия выступила более успешно, до последних минут она и вовсе играла с португальцами вничью. Турки же быстрее пропустили – они не смогли долго сдерживать натиск Роналду и его партнёров. Итог – 0:3 против тяжёлых 1:2 у Чехии.

С Грузией у них тоже были схожие матчи. Но там роли у соперников менялись. Грузины – не такой сильный и доминирующий коллектив, как Португалия. С турками они устроили яркий матч с множеством эмоций и красивых моментов. Чехия сыграла более сдержанно, не сумев обыграть соперника в итоге – 1:1. Турки же были более успешны с Грузией – 3:1.

Теперь в группе они стоят друг за другом. Турция с тремя очками располагается на втором месте, а Чехия с одним очком – на третьем. Так что если Грузия не сотворит сенсацию в параллельном матче с Португалией, то они свои позиции могут сохранить.

Учитывая, что поражение будет дорого стоить и той, и другой команде, жду от них пассивного и осторожного футбола. Ставлю на итоговый счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Чехия — Турция. Не до шуток!
Чехия — Турция. Не до шуток!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android