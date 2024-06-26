Чехия — Турция: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024 в Гамбурге

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

«Чехия и Турция поведут в Гамбурге борьбу, скорее всего, за итоговую вторую позицию, так как команда Роналду уже обеспечила себе первое место. Чехам нужна только победа, а турок вполне устроит ничья. Но любопытно, что и в случае поражения (если, конечно, Грузия не выиграет у Португалии) они выходят в 1/8 финала, причём уже с третьего места, и потенциально попадают на Испанию или Англию. А вот вторая команда группы, скорее всего, выходит на Францию.

Интересно сравнить игру двух сборных против мощной Португалии. Если Турция после лихой победы над Грузией 3:1 (с двумя потрясающими по красоте голами) тут уже уступила без шансов — 0:3, то Чехия против португальцев вела в счёте. Последующий гол в свои ворота, второй мяч, пропущенный на 92-й минуте, и итоговое поражение — тут чехам можно только посочувствовать. А вот сборной Грузии они потом могли и проиграть, но удача вернулась в виде гола их лучшего бомбардира Шика, сравнявшего счёт. Хотя справедливости ради беспрецедентные в истории Евро 12 ударов в створ (а в целом — 27) и колоссальное число навесов свою роль не могли не сыграть.

Шик не примет участия в матче из-за травмы. У Турции травмирован важный игрок обороны 30-летний Акайдын, спасший ворота в игре с Грузией, но ставший автором курьёзного автогола с Португалией. Также дисквалифицирован другой защитник Бардакчи.

Обе команды склонны допускать изъяны даже в старательно возводимых ими оборонительных редутах. Пропустили они, соответственно, три и четыре мяча в двух матчах, а это по меркам нынешнего турнира для команд, претендующих на второе место в группе, немало. Что касается вратарей, то у Турции травма 35-летнего Гюнока заставила на второй матч заменить его 26-летним Байындыром. Тот, хоть и является голкипером «Манчестер Юнайтед», но достаточной игровой практики не имеет. Неопределённость в этом плане тоже может сыграть свою роль. Чешский вратарь Станек по-своему хорош, но всё же это не Петр Чех. То есть не тот случай, когда можно быть уверенным, что игра голкипера решит исход матча. Тотал больше 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».