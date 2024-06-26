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Чехия — Турция: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура группы F Евро-2024

Чехия — Турция: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура группы F Евро-2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: победа Турции за 2.85.

«Чехия и Турция сыграют в очном матче 3-го тура Евро-2024. Мне больше импонирует тут вторая команда. Чехи сильны и крепки, но турки всё равно больше заслуживают победы, я считаю.

Турция мне понравилась на этом Евро. Это хороший, сыгранный коллектив. Есть у него слабые стороны, конечно. В обороне часто ошибки допускают. Но, с другой стороны, сейчас у команды есть яркие индивидуальные исполнители, тот же Гюлер. Так что определённые шансы в плей-офф у турок есть, я считаю. Они также обладают опытом участия на подобных турнирах. Осталось ещё, правда, пробиться в плей-офф.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чехия — тоже крепкая сборная. Команда уверенно играла с Португалией, почти сыграла с ней вничью. Да, пришлось чехам очень низко садиться в своей штрафной, за что они и поплатились — в добавленное время пропустили. Но и свои шансы «локомотив» имел. Потом с Грузией он показал неплохое выступление и тоже доминировал на разных участках матча. Могла команда Гашека и выиграть в том матче – 1:1.

Да, их шансы на успех в очной встрече примерно равны. У Турции больше проблем в обороне, но и в атаке у неё есть преимущество. Чехи, скорее всего, сыграют вторым номером, что они умеют делать.

Всё же, на мой взгляд, Турция тут окажется сильнее. По исходу 90 минут она больше забьёт и выиграет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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