ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чехия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 26 июня

Чехия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 26 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: Турция не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Чехи не в лучшем положении, для продолжения борьбы им просто необходимо побеждать. В 1-м туре они очень обидно уступили португальцам. Ничья до последних минут позволяла им рассчитывать на положительный результат, но гол Консейсау оставил команду Ивана Гашека без набранных очков. Во 2-м туре случилась осечка в игре с Грузией, статистика по ударам в створ 11:1, а итоговый результат ничья 1:1. И его добиться удалось не без труда. К концу первого тайма чехи уступали 0:1, спасителем стал Патрик Шик, сравнявший результат.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турция находится в куда лучшем положении. Ничья для них практически наверняка станет путёвкой в следующую стадию. В прошлом туре турки разгромно уступили Португалии — 0:3. Плохой результат, но победа в 1-м туре оставляет хорошие шансы на проход дальше. В случае поражения придётся смотреть на результат матча Португалия — Грузия, если грузины не победят, Турция в 1/8 финала. Мне кажется, что Турция в этой игре не уступит, на ход игры также будет влиять ответственность за результат, поэтому навряд ли матч получится результативным. Турция не проиграет + тотал меньше 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Чехия — Турция. Не до шуток!
Чехия — Турция. Не до шуток!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android