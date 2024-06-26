Чехия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 26 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: Турция не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Чехи не в лучшем положении, для продолжения борьбы им просто необходимо побеждать. В 1-м туре они очень обидно уступили португальцам. Ничья до последних минут позволяла им рассчитывать на положительный результат, но гол Консейсау оставил команду Ивана Гашека без набранных очков. Во 2-м туре случилась осечка в игре с Грузией, статистика по ударам в створ 11:1, а итоговый результат ничья 1:1. И его добиться удалось не без труда. К концу первого тайма чехи уступали 0:1, спасителем стал Патрик Шик, сравнявший результат.

Турция находится в куда лучшем положении. Ничья для них практически наверняка станет путёвкой в следующую стадию. В прошлом туре турки разгромно уступили Португалии — 0:3. Плохой результат, но победа в 1-м туре оставляет хорошие шансы на проход дальше. В случае поражения придётся смотреть на результат матча Португалия — Грузия, если грузины не победят, Турция в 1/8 финала. Мне кажется, что Турция в этой игре не уступит, на ход игры также будет влиять ответственность за результат, поэтому навряд ли матч получится результативным. Турция не проиграет + тотал меньше 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».