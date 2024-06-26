Чехия — Турция: ставка Эльвина Керимова на игру группового раунда чемпионата Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: Чехия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.87.

«Чехия сыграет с Турцией в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы в Германии. После двух туров чехи пока идут без побед. Стартовали они с поражения от Португалии. А в прошлом туре сыграли вничью с Грузией. Моментов имела команда больше, должна была выигрывать. Хотя в конце могли и вовсе проиграть даже. Но вот каким бывает футбол.

В целом по моментам созданным Чехия, конечно, была ближе к победе. И, в отличие от той же Турции, например, Чехия не допустила такого большого количества моментов у своих ворот. Был бы логичным результатом победа Чехии. Но она её не добыла. Да, где-то прямолинейно играла сборная в атаке. Но это ни для кого не стало сюрпризом. Травмировался Патрик Шик. Он не сыграет с Турцией. Это, конечно, проблема для Чехии – одна из главных звёзд сборной пропустит игру. Но Чехии некуда деваться. Ей нужно побеждать, потому что с одним очком, конечно, никуда сборная не попадёт.

Турцию устроит сейчас и ничья. Она в прошлом туре проиграла без вариантов Португалии. Монтелла сделал четыре изменения в составе, где-то вынужденные, где-то невынужденные, где-то тактические решения принимал. Это не сработало. Турция сама себе голы ещё «привозила». Ну, в общем, без вариантов Португалии она проиграла. А перед матчем с Чехией Турция вообще потеряла весь центр обороны. Акайдин травмировался, который забил самый красивый автогол этого Евро, дисквалификацию заработал Бардакчи. Повреждения, похоже, у Айхана. Теперь вообще непонятно, кто будет в центре защиты играть. Это нужно учитывать. И ещё перед Евро Турция потеряла двух центральных защитников.

Так что да, проблемы кадровые у Турции есть. Ещё и повреждения у Гюлера, одной из главных звёзд сборной, атакующего полузащитника. Так что пока непонятно, каким будет состав турок. Повторюсь, команду Монтеллы устроит и ничья, но это всегда опасно, когда тебя устраивает мировая. Можно просто проиграть. С другой стороны, Турция даже в случае поражения может с высокой степенью вероятности выйти в плей-офф. В мини-турнире третьих команд Турция уже выше двух соперников — Венгрии и Хорватии.

Турции просто достаточно не проиграть Чехии с разницей больше чем в два мяча. И тогда даже при таком раскладе она выйдет в плей-офф. Если Грузия не обыграет Португалию. Да, если Грузия победит Португалию, а Турция проиграет, то она просто опустится на последнее место в группе. Ну, в общем, расклады для Турции неплохие, и даже на самом деле ей может быть комфортнее занять третье место и с него выйти в плей-офф, чем со второго. Потому что со второй строчки, скорее всего, Турция попадёт на Францию. А с третьей позиции можно получить в соперники в 1/8 более слабую команду.

Даже вот такие расклады нужно, наверное, учитывать. Хотя игроки держать в голове всю эту информацию, конечно, не должны. В общем, я бы взял такую ставку – «Чехия не проиграет в этом матче и общий тотал голов больше 1.5». Ну уж на два гола, я думаю, команды сообразят. Такой комбинированный вариант получил коэффициент 1.87. Чехия, я думаю, организованнее Турции в целом, лучше в защите играет, может отдать мяч сопернику и запрессинговать Турцию, убегать и на контратаках моменты создавать. Так что вполне вероятно, что такой сценарий будет реализован», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».