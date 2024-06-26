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Чехия — Турция: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024

Чехия — Турция: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: ничья за 3.50.

«Сборная Чехии не сумела во 2-м туре переиграть сборную Грузии. Подопечные Ивана Гашека пропустили первыми, но во втором тайме Патрик Шик сделал счёт равным, и встреча так и закончилась — 1:1. Теперь у чехов есть одно очко в двух матчах. И реальные шансы на выход в 1/8 финала. Для этого надо обыграть сборную Турции в заключительной игре группового этапа.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У турок же очков побольше. Аж целых три. Они начали Евро с победы над Грузией 3:1, но во 2-м туре потерпели фиаско в игре с Португалией — 0:3. Но, опять же, у них всё очень даже неплохо в плане выхода из группы, да и с точки зрения силы своего ближайшего соперника.

Есть ощущение, что подопечные Винченцо Монтеллы где-то даже экономили свои силы. Кстати, даже поражение с чехами оставляет им шансы на выход дальше. Так что всё в руках турецкой команды.

Самый вероятный исход этого поединка — результативная ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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