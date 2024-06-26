Португалия — Грузия: прогноз Эдуарда Мора на игру 3-го тура Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Грузия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.04.

«Сборная Португалии уверенно одержала две победы, шесть очков у команды, и она уже гарантированно при любом исходе этого матча выходит из группы с первого места.

У сборной же Грузии одно очко, и надо сказать, что его она выстрадала, потому что завоевала она его в матче с Чехией, так как у чехов было огромное преимущество по ходу всего матча.

Что касается этого матча, то, конечно, болеть мы будем за Грузию, но мне кажется, что у грузин нет вообще никаких шансов. У сборной Португалии состав просто сумасшедший, там сплошь одни звёзды и в стартовом составе, и на скамейке запасных. Если уж чехи практически разрывали сборную Грузии, то я думаю, что для сборной Португалии это сделать труда особого не составит. По поводу сборной Грузии я бы также отметил, что Вилли Саньоль во втором матче немножко изменил схему, и она стала более атакующая.

Я практически уверен, что Португалия выиграет и сделает это уверенно. Грузия будет стараться, но по игре не вижу шансов, класс команд абсолютно разный. Поэтому первый мой прогноз – победа Португалии с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».