Грузия — Португалия: ставка Эльвина Керимова на игру Евро-2024 26 июня

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 1.95.

«Грузия и Португалия проведут матч в 3-м туре Евро-2024. Португальцы досрочно выиграли свою группу, и они уже в плей-офф вышли. Сейчас, вероятно, Мартинес будет ротировать состав. Это будет логично, чтобы дать основным игрокам передохнуть, ну и дать шанс тем, кто мало играет.

В прошлом туре Португалия очень лёгкую победу одержала над Турцией. Сценарий матча сильно отличался от того, что мы видели в 1-м туре, когда команда Мартинеса мучилась с Чехией, которая играла в «автобус». С Турцией было проще — она решила сыграть смело и открыто. Турция решила запрессинговать Португалию и получила за это. Очень лёгкая победа Португалии, одна из самых лёгких вообще побед на этом Евро, может быть, сравнится с этой победой только победа Германии над Шотландией в матче открытия.

Что касается Грузии, она не смогла обыграть Чехию — ничья 1:1. Во многом не проиграла команда благодаря гениальной игре Мамардашвили, потому что в первые 20 минут матча Грузия могла пропустить два или три гола. В итоге Чехия там побила рекорд этого Евро по ударам за тайм, по xG и так далее, и так далее. Но грузины держались, и в концовке даже выиграть могли. Супермомент был у Лобжанидзе. В общем, в ничью Грузия сыграла, набрала своё первое очко в истории на Евро и сохранила тем самым шансы на проход в 1/8 финала.

Сейчас Грузии нужно сотворить чудо, нужно одержать победу. И тогда с четырьмя очками она, скорее всего, выйдет в плей-офф, по крайне мере, может выйти и с третьего места. Но четыре очка, это будет проходной балл. Понятно, что обыграть Португалию будет невероятно сложно, поэтому я возьму здесь всё-таки очевидную ставку. Каким бы ни был состав Португалии, она сильнее Грузии. И если у команды в целом турнирной мотивации нет, то есть мотивация точно у игроков. Они получат шанс, захотят, естественно, играть в старте дальше на турнире.

Я бы взял комбинированную ставку — победа Португалии и общий тотал голов матча больше 2.5 с коэффициентом 1.95. Думаю, что такая ставка может пройти ещё раз. Грузия, да, будет защищаться всей командой. Но она допускает моменты регулярно у своих ворот, и, мне кажется, Португалия, естественно, будет создавать моменты и часть из них реализует», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».