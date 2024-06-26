Грузия — Португалия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии 2:1 за 7.60.

«Матч Грузии и Португалии мы увидим в последнем туре Евро-2024. Очень тяжело прогнозировать подобные встречи, когда одной команде уже ничего не надо, она свою задачу решила, а другой позарез нужна победа.

Грузия довольно неплохо показала себя на Евро-2024, особенно для первого раза. В матче с Турцией она выглядела довольно неплохо, много создала и была опасна. Да, итоговый счёт – 1:3. Но, как по мне, там примерно равная игра была.

Собственно, равной была и встреча чехов с «крестоносцами». Она и завершилась ничьей – 1:1. Да, чехи давили и в определённые моменты были близки к победе. Но стоит похвалить грузин за стойкость. Сейчас у них в активе один балл и последняя строчка в группе. Впрочем, виктория в заключительном туре может поднять коллектив сразу на второе место.

А вот Португалия уже со своей задачей справилась – гарантировала себе выход в плей-офф. Причём её с первой строчки уже никто не сместит. В 1-м туре подопечные Мартинеса не без проблем обыграли Чехию. Намучавшись весь матч, коллектив всё-таки забил победный гол под конец – 2:1. В игре с Турцией Португалии уже было легче – из-за проблем соперника в обороне команда спокойно выиграла 3:0.

И вот мы подходим к 3-му туру. С одной стороны, Португалия может выйти вторым составом и сыграть в своё удовольствие. Такой вариант устроит Грузию, которой нужны очки. Но я не верю, что португальцы будут играть вполсилы. Всё-таки это Евро. Плюс с Роналду в составе расслабленно играть точно никто не станет.

Всё-таки поставлю на победу Португалии. Но также думаю, что давление и индивидуальные способности грузин сработают и хотя бы раз они отличатся. Моя ставка – точный счёт 1:2», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».