Грузия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на встречу Евро-2024 26 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии и обе забьют за 2.70.

«Грузия и Португалия встретятся в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024. Конечно, мои симпатии на стороне грузин, но всё же с португальцами им будет очень тяжело. Не думаю, что «крестоносцы» тут смогут набрать очки.

Португалия мне нравится на этом Евро. Играет она схожим с Испанией образом – уверенно владеет мячом, играет в короткий и средний пас. С реализацией у команды тоже всё хорошо, и в атаке активен не только Роналду. Конечно, важнейшие роли в коллективе выполняют Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Даже ветерану Пепе в этой команде нашлось место – он тоже успешно выступает в обороне.

В обоих турах португальцы победили. Сделали они это по-разному. Сперва была тяжёлая и натужная игра с Чехией, в которой соперник глубоко сидел и хорошо оборонялся. Забив на последних минутах, подопечные Мартинеса всё-таки вырвали победу со счётом 2:1. А затем уже была доминирующая виктория над Турцией. Соперник имел проблемы в обороне, чем Португалия успешно и пользовалась – 3:0.

Грузия же играет больше на эмоциях. Конечно, команда не располагает таким же составом опытных и звёздных игроков. Так что часто «крестоносцы» играют прямолинейно, действуют за счёт индивидуальных качеств того же Хвичи и Микаутадзе. Но всё равно довольно неплохо на этом Евро команда себя уже проявила. Сперва выдала равный и яркий матч с Турцией, в котором ей не хватил опыта – 1:3. С Чехией грузины провели более ровный матч и не дали себя обыграть – 1:1.

Очень хотелось бы, чтобы Грузия прошла в плей-офф. Теоретически это возможно. Она, в случае набора очков сейчас, может подняться на второе или третье место. Но я всё-таки не верю тут в успех «крестоносцев». Португалия слишком сильна, даже если на поле у неё выйдет неосновной состав. Грузия будет биться, но выиграют всё равно подопечные Мартинеса. Впрочем, в их сухую викторию я всё-таки не верю.

Моя ставка – победа Португалии и обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».