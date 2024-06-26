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Грузия — Португалия: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу — 2024

Грузия — Португалия: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу — 2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.00.

«У сборной Грузии есть шанс выйти из группы. Но для этого им нужно обыграть не кого-нибудь, а сборную Португалии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре грузины под руководством Вилли Саньоля разошлись миром со сборной Чехии (1:1). При этом Жорж Микаутадзе открыл счёт с пенальти и Грузия набрала своё первое очко в финальной части Евро.

Ну а подопечные Роберто Мартинеса одержали вторую победу подряд. После Чехии (2:1) была крупно повержена Турция (3:0). С точными ударами Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша и автоголом соперника. И, конечно, португальцы гарантировали себе первое место в группе. Понятно, что в матче с Грузией у одного из грандов мирового футбола будут перестановки в основе, но это вряд ли спасёт соперника от поражения», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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