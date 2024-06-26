Грузия — Португалия: ставка Сергея Дурасова на матч 3-го тура чемпионата Европы

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия – Португалия.

Ставка: гол Хвичи за 3.75.

«А знаете что? Я допускаю, что матч Грузии и Португалии может стать самым зрелищным на групповом этапе.

Хвича против Роналду. Необходимость побеждать против гарантированного выхода с первого места. В конце концов, национальный неуступчивый темперамент и с недавних пор хладнокровный Пепе. Игра высечет искру, а дальше жди пламени. Хвича в сборной гораздо больше играет на команду, чем в клубе. Но в этом матче он может стать главной звездой, лучшей мотивации, чем Португалия напротив и возможный выход из группы на дебютном Евро в случае победы не найти. Верю в грузинскую сенсацию и поставлю на гол Хвичи за 3.75», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».