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Словакия — Румыния: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

Словакия — Румыния: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния. Начало игры — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «словацким соколам»: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 3.40. Успех румын оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 2.05.

Смотреть матч Евро-2024 Словакия — Румыния можно будет на канале «Матч!».

Аналитики уверены, что матч Словакия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.34. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.45. Гол румын доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
1-й тайм
0 : 0
Румыния

В группе Е образовалась интересная обстановка. У всех команд по три очка. Рабочий вариант для словаков и румын — это ничья. Если они поделят очки, то вне зависимости от результата игры Бельгия — Украина завершат групповой этап на втором и третьем местах. Потому что у Украины худшая разница забитых и пропущенных. Ей нужна будет только победа.

Словаки сенсационно победили Бельгию (1:0) и досадно уступили Украине (1:2). Стоит отметить шикарную игру Анатолия Трубина. Он сделал несколько классных спасений. Если бы не вратарь, то «словацкие соколы» могли показать результат лучше.

В последнем матче группового этапа Евро-2024 подобного произойти не должно. Франческо Кальцона даст подопечным установку сыграть с предельной внимательностью и минимизировать риски. От Эдуарда Йордэнеску должны последовать ответные действия идентичного характера.

Подопечные опытного румынского специалиста сенсационно разгромили Украину (3:0) и уступили Бельгии (0:2). Во встрече с жёлто-синими они доказали, что обладают стержнем и таят в себе серьёзную скрытую угрозу. Осталось довести начатое до конца.

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