Украина — Бельгия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Украина — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69. Успех украинцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Смотреть матч Евро-2024 Украина — Бельгия можно будет на канале «Окко Спорт».

Аналитики считают, что матч Украина — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.49. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Украинцы реабилитировались за сенсационное разгромное поражение в матче с Румынией (0:3), одержав волевую победу во встрече с Словакией (2:1). Тем не менее положение у них по-прежнему весьма скверное. Жёлто-синие замыкают турнирную таблицу из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Если румыны и словаки сыграют вничью, подопечных Сергея Реброва от вылета спасёт только победа в предстоящей встрече. А если исходить из их выступлений на Евро-2024 – то только чудо. Украинцы смотрятся далеко не так собранно и уверенно, как в квалификации на турнир.

Словакам жёлто-синие забили посредственные голы. Бельгия так легко себе забить не даст. Она здорово прибавила после того, как должность главного тренера занял Доменико Тедеско. Специалист изменил атмосферу в раздевалке и стиль игры национальной команды.

Бывший наставник московского «Спартака» решил отталкиваться от результативности и индивидуальных качеств Ромелу Лукаку. В восьми встречах отбора на Евро-2024 лучший бомбардир национальной команды забил целых 14 мячей.

На Евро-2024 31-летнему нападающему жутко не везёт. Он оформил дубль словакам и забил во встрече с румынами, но все его голы были отменены. На выручку Тедеско пришли Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. Первый забил с передачи Лукаку.