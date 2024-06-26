Чехия — Турция: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия — Турция. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.57. Успех турок оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.38.

Смотреть матч Евро-2024 Чехия — Турция можно будет на канале «Окко Спорт».

Букмекеры считают, что игра Чехия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют чехи, сыграет коэффициент 1.24. Гол турок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Чехия подтвердила на Евро-2024 приверженность современному стилю игры. Отличительные черты сборной: высокий прессинг, интенсивный отбор, постоянное присутствие в атакующей фазе фланговых защитников и опасный розыгрыш стандартов. Вот только от грубых ошибок в обороне подопечным Ивана Гашека избавиться не удалось.

Таким образом, перед заключительным туром группового этапа «народная команда» оказалась в сложной ситуации. Поражение в матче с Португалией (1:2) и неожиданная ничья с Грузией (1:1) заставляют чехов играть на победу во встрече с Турцией. Иначе рассчитывать на выход в плей-офф им вряд ли приходится.

Винченцо Монтелла создал яркую команду, которая базируется на атакующей схеме. Турция хорошо стартовала на ЧЕ-2024, обыграв Грузию 3:1, но, столкнувшись с гораздо более сильной Португалией (0:3), спасовала. Подвели защитники, которым не удалось найти средство, чтобы остановить Криштиану Роналду, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша.