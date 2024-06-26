Грузия — Португалия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

26 июня на стадионе «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры совершенно логично считают сборную Португалии фаворитом предстоящего матча заключительного тура группового этапа в квартете F. В зависимости от конторы коэффициенты разнятся, однако в среднем держатся на отметке в 1.40. Это эквивалентно 71% вероятности. При этом победа португальцев с форой (-1.5), то есть минимум в два мяча, доступна с коэффициентом 2.08 — 48% вероятности.

Понятно, что шансы сборной Грузии в таком случае оценивают гораздо ниже. В среднем коэффициенты достигают значения 7.80, что приблизительно равно 12% вероятности. Вместе с тем даже ничейный исход матча заметно вероятнее и имеет коэффициент 5.50. Если же грузинские футболисты сумеют удержать ничью до второго тайма, сыграет коэффициент 2.75. Вероятность около 36%.

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Сборная Португалии, как и ожидалось, лидирует в группе F, набрав за два тура все шесть возможных очков. Команда досрочно квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы и уже гарантировала себе первое место. Даже поражение в заключительном туре не повлияет. Португальцы забили пять мячей лишь при одном пропущенном, а потому разницу имеют чуть ли не лучшую на турнире. Даже у Германии, уже завершившей групповой этап, всего на два гола больше.

Сборная Грузии, как и ожидалось, находится в числе аутсайдеров квартета. Однако глобальные расклады и одно очко в копилке после ничьей со сборной Чехии (1:1) означают, что ещё не всё потеряно. Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские спортсмены располагаются лишь из-за дополнительных показателей. Малину испортил матч со сборной Турции, который по делу был проигран со счётом 1:3. Теперь в 3-м туре нужна победа.