Словакия — Румыния: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: тотал меньше 3.5 жёлтой карточки за 1.53.

«Параллельно Словакия и Румыния будут имитировать спорт в матче, где обе команды устраивает ничья. Федерациям, тренерам, игрокам не нужно договариваться и подставлять себя – все всё понимают.

Может ли кто-то сыграть на победу? Да, это не исключено. Поэтому на основной исход ставить не стану. Поверю в аккуратный и уважительный футбол – в тотал жёлтых карт меньше 3.5 за 1.53.

За два тура у Словакии только одно предупреждение, а Румынии – три. То есть даже в интенсивных и напряжённых матчах обе сборные играли аккуратно. Разве должны они изменять себе, когда агрессии на поле станет ещё меньше?» — сказал Прокофьев.