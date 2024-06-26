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Чехия — Турция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Чехия — Турция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Чехия — Турция.

Ставка: победа Чехии по угловым в первом тайме за 1.85.

«Чехия набрала одно очко за два тура и вынуждена играть на победу в заключительном матче группового этапа. Турцию стратегически устроит ничья, хотя для этой сборной такой расклад может стать проблемой на подсознательном уровне.

Наверняка тренер турок зарядит команду на атаку, однако из головы не выбросить турнирную таблицу. Чехи заберут мяч и окажут давление – как минимум в первом тайме. Дальше рисунок станет следствием счёта на табло. Но на стартовом отрезке чехи должны давить, поэтому беру П1 в 1-м тайме по угловым за 1.85», — отметил Прокофьев.

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