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Грузия — Португалия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Грузия — Португалия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: победа Португалии за 1.40.

«На мой взгляд, победа Португалии тут очевидна. С высокой вероятностью Мартинес выставит резервистов. Можно только дать время Роналду для очередного рекорда, в остальном имеет смысл поберечь основу.

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В запасе у Португалии также футболисты топ-клубов, которые на голову выше основы Грузии. Команда Саньоля отскочила от Чехии благодаря фантастическому выступлению вратаря Мамардашвили. Второй раз такой уровень везения и стечения обстоятельств практически невозможен.

Резервисты Португалии голодны до побед, голодны до результативных действий и мечтают получить место в основе – всё это сыграет в пользу выбранной ставки. Вероятен повтор результата встречи Испания – Албания», — отметил Прокофьев.

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