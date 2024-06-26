Венесуэла — Мексика: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Венесуэла — Мексика.

Ставка: обе забьют за 2.08.

В матче 1-го тура венесуэльцы победили Эквадор (2:1). Результат замечательный, но есть нюанс. «Красное вино» победило за счёт численного преимущества. Красную карточку на 22-й минуте при счёте 0:0 схлопотал лидер «триколора» Эннер Валенсия.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки мексиканцы не без труда победили ослабленную серьёзными кадровыми потерями Ямайку (1:0). Они доминировали, но у соперника были возможности забить. Начало второго тайма осталось за ямайцами. Они даже забили, однако из-за небольшого офсайда гол Майкла Антонио был отменён.

Хронические проблемы «зелёных» — это нестабильность и плохая реализация моментов. Сборная может уходить от них на некоторое время, радовать болельщиков зрелищным футболом, результативностью и уверенными победами, но затем всё возвращается на круги своя.

Отличает Мексику от других имеющих подобные проблемы национальных команд успешность. Несмотря на периодически возникающие трудности, она является самой титулованной сборной КОНКАКАФ. К предстоящему матчу «зелёные» подходят в качестве фаворитов.

Напрашивается ставка на победу Мексики. Однако, на наш взгляд, лучше проверить «обе забьют» за 2.08. Все пять последних очных встреч закончились именно так. Три из них ознаменовались ничейными результатами.

Очевидно, «красное вино» — далеко не самый удобный соперник для «зелёных». Победа во встрече с Эквадором даст венесуэльцам дополнительную уверенность и мотивацию. Их шансы на выход в плей-офф заметно повысились. Такую возможность нельзя упускать.