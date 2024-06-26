Словакия — Румыния: прогноз «Чемпионата» на матч 26 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: Иван Шранц забьёт за 4.00.

Крайне интересная ситуация сложилась в группе Е перед заключительным туром, поскольку у всех команд в активе по три очка. Словакия и Румыния в привилегированном положении, ведь у Украины худшая разница забитых и пропущенных мячей.

Образовался вариант, при котором ничья устраивает как Словакию, так и Румынию. В этом случае обе команды гарантированно выйдут в плей-офф.

Обратим внимание на форварда сборной Словакии Ивана Шранца. Все два мяча сборной на Евро-2024 забил он. Интересно поставить на индивидуальный тотал Шранца больше 0.5 мяча за 4.00. Если не хотите ставить на ничью с коэффициентом в районе двойки, остаётся лишь один путь — рисковать и искать неочевидные варианты.