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Словакия — Румыния: прогноз «Чемпионата» на матч 26 июня

Словакия — Румыния: прогноз «Чемпионата» на матч 26 июня
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Румыния.

Ставка: Иван Шранц забьёт за 4.00.

Крайне интересная ситуация сложилась в группе Е перед заключительным туром, поскольку у всех команд в активе по три очка. Словакия и Румыния в привилегированном положении, ведь у Украины худшая разница забитых и пропущенных мячей.

Образовался вариант, при котором ничья устраивает как Словакию, так и Румынию. В этом случае обе команды гарантированно выйдут в плей-офф.

Обратим внимание на форварда сборной Словакии Ивана Шранца. Все два мяча сборной на Евро-2024 забил он. Интересно поставить на индивидуальный тотал Шранца больше 0.5 мяча за 4.00. Если не хотите ставить на ничью с коэффициентом в районе двойки, остаётся лишь один путь — рисковать и искать неочевидные варианты.

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