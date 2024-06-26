Украина — Бельгия: прогноз «Чемпионата» на матч 26 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Украина — Бельгия.

Ставка: Ромелу Лукаку забьёт за 2.20.

В группе F также сыграют Украина и Бельгия. Тут невозможно остаться в стороне от невезения Ромелу Лукаку. Мощный форвард изо всех сил старается забить гол, но обстоятельства каждый раз складываются против. Однако он не сдаётся и уже отметился результативной передачей. Гол, как говорится, назревает.

Оборона сборной Украины играет на Евро-2024 слабо, допуская много ошибок. Креативное нападение «красных дьяволов» создаёт достаточно моментов, и скоро количество перейдёт в качество. Учитывая умение Кевина Де Брёйне отдать обостряющий пас, перспективно сделать ставку на гол Ромелу Лукаку за 2.20.