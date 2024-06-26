Грузия — Португалия: прогноз «Чемпионата» на матч 26 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Португалия.

Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1.75.

Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф, и в 3-м туре, как сообщают источники, главный тренер Роберто Мартинес прибегнет к ротации состава. Но, вероятно, Криштиану Роналду наставник выпустит на поле с первых минут. Наверняка форвард рассчитывает забить гол на своём шестом чемпионате Европы, поэтому будет крайне опасен для обороны Грузии.

Итак, сделать ставку на гол Криштиану Роналду можно с коэффициентом 1.75. В свою очередь, в сборной Грузии также есть звезда, которую нельзя сбрасывать со счетов — это Хвича Кварацхелия. Он пока не отметился результативными действиями на Евро-2024, но в решающий момент должен взять на себя инициативу. Сделать ставку на индивидуальный тотал Хвичи Кварацхелия можно за 4.00.