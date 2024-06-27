Панама — США: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки Панама — США.

Ставка: победа США с форой (-1.5) за 2.07.

Перед стартом Кубка Америки «звёздно-полосатые» провели несколько неудачных матчей, но хорошая игра показала правильный вектор развития, выбранный Греггом Берхалтером. Наставник сборной США создал интересную линию нападения, включив в неё Кристиана Пулишича, Тимоти Веа и Фоларина Балогуна. Они часто меняются местами в схеме, запутывая соперника. Для Панамы будет главной задачей сдержать это трио.

Панама в матче 1-го тура уступила Уругваю со счётом 1:3, хотя произвела приятное впечатление. Сборная не испугалась именитого соперника, а твёрдо придерживалась плана. Тем не менее на итоговом результате сказалось преимущество уругвайцев в индивидуальном мастерстве.

С Панамой работает главный тренер Томас Кристиансен. Он вполне адекватно оценивает уровень своих подопечных, поэтому сделал акцент на общекомандном взаимодействии. Состав у панамцев стабилен, и взаимопонимание отработано до мельчайших деталей.

Отметим, что гол в игре с Уругваем записал в свой актив защитник французского «Марселя» Микаэль Амир Мурильо. Он неплохо провёл минувший сезон и в сборной является важной деталью командного механизма.

Панама — это команда среднего уровня. С равными по классу соперниками подопечным Томаса Кристиансена удаётся добиваться результата, но сдерживать изобретательное нападение они не могут.

США в хорошей форме, и их линия атаки умеет ставить в тупик защиту неординарными ходами. Учитывая их игру в 1-м туре, мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-1.5) за 2.07.