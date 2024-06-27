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Швейцария — Италия: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2024

29 июня сборные Швейцарии и Италии встретятся в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдёт в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», стартовый свисток намечен на 19:00 мск.

Сборная Швейцарии на групповом этапе набрала пять очков и заняла второе место в квартете А. Италия с четырьмя баллами оказалась второй в группе В.

Букмекеры склоняются к успеху сборной Италии. Ставки на подопечных Лучано Спаллетти принимаются с коэффициентом 2.60.

Заключить пари на победу сборной Швейцарии предлагается за 3.50. Ничья по итогам основного времени оценивается коэффициентом 2.85.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.55.

Ставки на проход сборной Италии принимаются за 1.75. Если в четвертьфинал пробьётся Швейцария, зайдёт коэффициент 2.18.