Эксперты назвали фаворита Евро-2024 перед стартом плей-офф

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Вчера на Евро-2024 завершилась групповая стадия. 16 сильнейших команд продолжат борьбу в плей-офф. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом турнира сборную Англии, поставить на неё можно с коэффициентом 4.50. Команда Гарета Саутгейта получила огромную порцию критики после группового этапа за скучную игру. В 1/8 финала англичане сыграют с командой Словакии (коэффициент на чемпионство — 200.00).

Шансы Испании оценили в 5.50. Эта команда выиграла все три матча на групповой стадии, показав едва ли не самый яркий футбол среди всех участников. Первый соперник испанцев в плей-офф — сборная Грузии (250.00).

Сделать ставку на Германию или Францию можно за 6.50. Хозяева чемпионата встретятся в 1/8 финала с Данией (80.00), а подопечные Дидье Дешама сразятся с Бельгией (35.00).

На Португалию эксперты дают коэффициент 7.50. Первый соперник Криштиану Роналду и компании в плей-офф — сборная Словении (250.00).

Вероятность того, что чемпионом станут Нидерланды, оценили коэффициентом 13.00. «Оранжевые» в 1/8 финала встретятся с Румынией (150.00).

Поставить на сборную Италии можно за 17.00. Команде Лучано Спаллетти предстоит матч со Швейцарией (35.00).

На одно из главных открытий группового этапа — Австрию — предлагают коэффициент 20.00. Команда Ральфа Рангника за выход в четвертьфинал сыграет со сборной Турции (65.00).

Плей-офф чемпионата Европы по футболу стартует 29 июня.