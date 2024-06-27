Уругвай — Боливия: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки Уругвай — Боливия.

Ставка: победа Уругвая с форой (-2.5) за 2.17.

Есть ощущение, что Марсело Бьелса и сборная Уругвая были предназначены друг для друга самой судьбой. Они очень легко сошлись характерами. Небесно-голубые не просто вышли на другой уровень игры при аргентинском специалисте. Они приобрели лучший вид за долгие годы.

В квалификации на ЧМ-2026 уругвайцы победили Аргентину (2:0) и Бразилию (2:0), а во встрече 1-го тура группового этапа Кубка Америки не заметили сопротивления со стороны Панамы (3:1). Счёт последнего матча не отражает происходившего на поле. Реализуй небесно-голубые больше моментов, победа была бы крупной.

Сборная Боливии могла бы навязать борьбу Уругваю при одном условии — если бы матч проходил на её домашней арене, которая располагается на высоте более 3600 метров над уровнем моря. Боливийцам в таких условиях играть комфортно, а вот на соперников резкая смена климата часто оказывает негативное влияние.

Впрочем, в последнее время родные стены стали всё реже помогать «зелёным». Боливийцы выиграли только 2 из 13 последних матчей, включая товарищеские. Во всех остальных они потерпели поражения с общим счётом 6:26.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки подопечные Антонио Карлоса Заго без шансов уступили США (0:2). Американцы упустили несколько голевых моментов, не замкнув прострелы. Плюс один их забитый мяч был отменён из-за небольшого офсайда.