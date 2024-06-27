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Евро-2024: состав пар 1/8 финала, расписание матчей, фавориты турнира

Евро-2024: состав пар 1/8 финала, расписание матчей, фавориты турнира
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Вчера, 26 июня, на Евро-2024 завершилась групповая стадия. 16 сильнейших команд продолжат борьбу в плей-офф.

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Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:

  • Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск;
  • Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск;
  • Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск;
  • Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск;
  • Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск;
  • Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск;
  • Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск;
  • Австрия — Турция. 2 июля, 22:00 мск.

Аналитики считают главным фаворитом турнира сборную Англии, поставить на неё можно с коэффициентом 4.50. Шансы Испании оценили в 5.50. Сделать ставку на Германию или Францию можно за 6.50. На Португалию эксперты дают коэффициент 7.50. Вероятность того, что чемпионом станут Нидерланды, оценили коэффициентом 13.00.

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