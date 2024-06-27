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Эксперты назвали фаворита в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024

Эксперты назвали фаворита в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024
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На Евро-2024 завершился групповой этап. 16 сильнейших команд вышли в плей-офф. Букмекеры обновили коэффициенты на лучшего игрока турнира.

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По оценке аналитиков, главные претенденты на почётное звание — немцы Тони Кроос и Джамал Мусиала. На любого из них можно сделать ставку с коэффициентом. 8.50. Чуть ниже оценили шансы англичанина Джуда Беллингема (9.00) и француза Килиана Мбаппе (10.00).

За 12.00 можно поставить ещё на одного игрока сборной Франции — Н'Голо Канте. Коэффициент на португальца Бруну Фернандеша — 15.00. На звёздного Криштиану Роналду принимают ставки за 17.00.

Шансы Гарри Кейна из критикуемой сборной Англии аналитики оценили коэффициентом 20.00. Такой же цифрой оценили вероятность успеха испанца Педро и немца Флориана Вирца.

На главную звезду сборной Грузии — Хвачу Кварацхелию — дают коэффициент 40.00.

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