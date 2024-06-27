Эксперты назвали шансы Георгия Мамардашвили стать лучшим вратарём Евро-2024

Вчера завершился групповой этап Евро-2024. Одной из главных сенсаций этой стадии чемпионата стала сборная Грузии, которая вышла в плей-офф. Одним из главных героев грузинской сборной стал вратарь Георгий Мамардашвили. Эксперты назвали шансы голкипера «Валенсии» стать лучшим вратарём турнира.

Поставить на победу Мамардашвили можно с коэффициентом 8.00. С такой же котировкой предлагают сделать ставку на Мануэля Нойера из сборной Германии. Главными претендентами на победу считают итальянца Джанлуиджи Доннарумму, француза Майка Меньяна и испанца Уная Симона. На любого из этих вратарей доступна ставка с коэффициентом 7.00.

В 1/8 финала Грузия сыграет со сборной Испании. Этот матч пройдёт 30 июня в Кёльне.