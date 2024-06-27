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Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего молодого игрока Евро-2024

Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего молодого игрока Евро-2024
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На Евро-2024 завершился групповой этап. 16 сильнейших сборных вышли в плей-офф. Букмекеры обновили коэффициенты на лучшего молодого игрока турнира.

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По оценке аналитиков, главный претендент на почётное звание — футболист сборной Германии Джамал Мусиала. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 3.20.

Шансы 16-летнего испанца Ламина Ямаля оценили коэффициентом 5.50, а на Джуда Беллингема из сборной Англии можно поставить за 6.00.

Вероятность того, что лучшим признают Флориана Вирца из сборной Германии, оценили котировкой 7.00, а на испанца Педри предлагают коэффициент 8.00. Поставить ещё на одного игрока сборной Испании Нико Уильямса можно за 10.00. Шансы турка Арды Гюлера оцениваются в 17.00.

Плей-офф Евро-2024 стартует 29 июня.

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