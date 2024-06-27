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Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч плей-офф Евро-2024

Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч плей-офф Евро-2024
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Сборные Испании и Грузии встретятся 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Игра состоится в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Испании оказалась лучшей в группе В с девятью очками, команда Грузии финишировала на третьей строчке с четырьмя баллами в квартете F.

Явным фаворитом противостояния считается сборная Испании. Ставки на подопечных Луиса де ла Фуэнте принимаются с коэффициентом 1.21.

Заключить пари на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 20.0. Ничья по итогам основного времени идёт за 7.00.

Проход сборной Испании в четвертьфинал идёт за 1.08. Если в следующую стадию пробьётся Грузия, сыграет коэффициент 9.00.

Поставить на победу испанцев с форой (-2.5 гола) предлагают за 2.65.

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