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Португалия — Словения: прогноз и ставки на матч плей-офф Евро-2024

Португалия — Словения: прогноз и ставки на матч плей-офф Евро-2024
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Сборные Португалии и Словении сыграют в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча пройдёт 1 июля во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Сборная Португалии финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.

Букмекеры не сомневаются в подопечных Роберто Мартинеса. Ставки на победу сборной Португалии в основное время принимаются с коэффициентом 1.43.

На победу сборной Словении дают 9.00, ничья по итогам основного времени идёт за 4.80.

Проход сборной Португалии в четвертьфинал оценён в 1.18, итоговый успех Словении доступен за 5.20.

Заключить пари на победу сборной Португалии с разницей в два и более мяча предлагают за 2.20.

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