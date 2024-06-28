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Германия — Дания: ставки букмекеров на матч плей-офф Евро-2024

Германия — Дания: ставки букмекеров на матч плей-офф Евро-2024
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Сборные Германии и Дании сыграют 29 июня в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 22:00 мск.

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Сборная Германии стала первой в группе А, набрав семь очков в трёх турах. Сборная Дании финишировала второй в квартете С с тремя очками.

Явным фаворитом считается сборная Германии. Ставки на подопечных Юлиана Нагельсмана принимаются с коэффициентом 1.67.

Шансы сборной Дании на победу выражены коэффициентом 6.00. Заключить пари на ничью по итогам основного времени предлагается за 3.90.

Итоговый успех сборной Германии идёт за 1.33. Если в четвертьфинал пробьётся команда Дании, зайдёт коэффициент 3.60.

На волевую победу Германии дают 11.5, а на волевую победу Дании — 24.0.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.10, тотал меньше 2.5 гола — за 1.83. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.06.

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