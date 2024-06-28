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Англия — Словакия: ставки букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2024

Англия — Словакия: ставки букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2024
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Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Встреча состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало — в 19:00 мск.

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Сборная Англии стала лучшей в группе С с пятью очками, команда Словакии финишировала третьей в квартете Е с четырьмя очками.

Явными фаворитами идут подопечные Гарета Саутгейта. Заключить пари на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.45.

Ставки на победу сборной Словакии принимаются с коэффициентом 10.5, ничья по итогам основного времени идёт за 4.30.

Проход сборной Англии в четвертьфинал оценён в 1.16. Если в следующую стадию турнира пробьётся Словакия, зайдёт коэффициент 5.80.

Ставки на победу англичан с форой (-1.5 гола) принимаются за 2.25.

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