Испания — Грузия: прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-3.5) по угловым в матче с Грузией за 1.83.

Сборная Грузии творит историю на чемпионате Европы в Германии. Начав групповой этап с поражения, она добилась выхода в плей-офф. В 3-м туре была повержена Португалия — один из фаворитов турнира! Забил даже Хвича Кварацхелия. Конечно, конкуренты сами виноваты, но отдать должное грузинской команде определённо стоит.

Не повезло, правда, со жребием, ведь в 1/8 финала выпало играть со сборной Испании. Тут же перед глазами встают 1:7 и 1:3 в двух очных встречах квалификации осенью 2023 года. И если уж испанцы три безответных мяча Хорватии выписали, то и с Грузией в очередной раз разобраться смогут.

Важно отметить, что игра подопечных Луиса де да Фуэнте на этом Евро отличается симбиозом надёжности в защите и качества в атаке. В одной группе с Хорватией, Италией и Албанией они не пропустили ни одного мяча при пяти забитых. При этом перевес перед грузинами по опасным атакам в среднем почти двукратный.

На таком фоне можно выбрать между форой (-3.5) по угловым на Испанию за 1.85 и тоталом больше 2.5 мяча. Судя по всему, Грузия будет терпеть и редко добираться до мяча, а Испания – давить, но в своём темпе. Учитывая текущее состояние команд и прошлые встречи, логично при этом ожидать что-то вроде 3:0 в пользу испанцев.