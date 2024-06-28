Австрия — Турция: прогноз на матч плей-офф Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Австрии за 1.88.

Ральф Рангник, покинувший управление российского «Локомотива» и не снискавший успехов на мостике английского «Манчестер Юнайтед», судя по всему, очень хорошо влился в сборную Австрии. Австрийцы добротно подготовились к чемпионату Европы в Германии, а теперь уже готовятся к первому матчу в плей-офф со сборной Турции.

Причём по пути удалось не только добыть путёвку, но и выиграть группу D! Группу, в которой также находились сборные Польши, Нидерландов и Франции. Французам подопечные Рангника проиграли из-за досадного автогола, однако смотрелись достойно. Поляков и голландцев вовсе победили, забив по три мяча.

Сборная Турции, даже набрав шесть из девяти возможных очков в группе F и вырвав победу в последнем туре у сборной Чехии, выглядит андердогом в сравнении со сборной Австрии. Букмекеры логично предлагают на победу соперника коэффициент 1.88. При этом турки ещё и сил потратили очень много на игру с чехами, что не может не сказаться.

Бой, конечно, подопечные Винченцо Монтеллы дадут, характер покажут. Не исключено даже, что мы увидим голы в обе стороны. Коэффициент, кстати, 1.80. И всё же команда Ральфа Рангника сейчас на кураже, выглядит впечатляюще и должна выходить в четвертьфинал. Особенно с учётом того, что в мартовской товарищеской встрече они обыграли Турцию со счётом 6:1.