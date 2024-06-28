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Парагвай — Бразилия: прогноз Дениса Алхазова на матч Кубка Америки

Парагвай — Бразилия: прогноз Дениса Алхазова на матч Кубка Америки
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч второго тура группового этапа Кубка Америки Парагвай — Бразилия. Встреча пройдёт на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США) и начнётся в 04:00 мск.

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Бразилия совершенно без игры, и трудно представить, как они ее нащупают на этом турнире.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а Парагвай против Бразилии – это вечная классика. Ребята стоят крепко-накрепко в своей штрафной, сомкнув ряды, пуляют мяч вперед, пытаются хоть как-то уязвить эту Бразилию. Поэтому в нынешнем матче, мне кажется, можно рискнуть. 2,25 коэффициент на то, что обе забьют в этом матче. Давайте попробуем», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».

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