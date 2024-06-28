Парагвай — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на игру группового этапа Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Парагвай — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Сборная Парагвая не входит в число аутсайдеров, но и большими успехами последние несколько лет похвастаться не может. Всё потому, что в управлении ей допущено много ошибок. Потенциал у национальной команды хороший, а вот реализовывается он неудовлетворительно.

Главный тренер красно-белых Даниэль Гарнеро по непонятным причинам не вызывает в сборную ряд перспективных игроков. К примеру, вне заявки на Кубок Америки остался полузащитник «Спартака» Хесус Медина.

После перехода в «Спартак» показатели Медины упали. Вместо того чтобы дать ему возможность доказать свою состоятельность, Гарнеро предпочёл вызвать других игроков. В результате матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки парагвайцы проиграли Колумбии (1:2). Их шансы на выход в плей-офф сильно снизились.

Для Бразилии красно-белые не то чтобы лакомый кусочек, но довольно удобный соперник. Скажем, такой надёжной обороны, как у Коста-Рики, у сборной Парагвая не имеется. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки жёлто-зелёные сенсационно сыграли с костариканцами вничью — 0:0.

Подопечные Доривала Жуниора были лучше во всех футбольных аспектах. Они вынуждали соперника обороняться всей командой и, даже несмотря на поставленный Коста-Рикой «автобус», создавали моменты. Один гол был отменён из-за офсайда. Также запомнился эпизод с попаданием в штангу, и несколько раз мяч пролетел совсем рядом с каркасом.

Жёлто-зелёных подвела реализация. При Доривале Жуниоре эта проблема стоит довольно остро. В последних четырёх турах квалификации на ЧМ-2026 его подопечные сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), уступили Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1).

Велика вероятность, что дуэт Винисиус — Эндрик сделает разницу в предстоящем матче. У сборной Бразилии очень мощный состав, забитый известными именами, но эти игроки в плане создания и завершения выделяются. Поставить на то, что жёлто-зелёные победят парагвайцев и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.02.