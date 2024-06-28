Колумбия — Коста-Рика: прогноз «Чемпионата» на игру Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Колумбия — Коста-Рика.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Много кто удивится, узнав, что сборная Колумбии не знает поражений уже 24 встречи кряду, учитывая товарищеские. Ничьих всего лишь пять. При этом нельзя сказать, что «кофейщики» обыгрывали аутсайдеров. Уровень соперников был весьма приличным.

Подопечные Нестора Лоренсо дважды победили Мексику, трижды – Парагвай, также они обыграли Германию (2:0), Бразилию (2:1), Испанию (1:0) и США (5:1). Неужели не попавшие на ЧМ-2022 колумбийцы настолько хороши и опасны? На самом деле, да.

Чаще всего Лоренсо выстраивает игру через бывшего игрока мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Парагваем полузащитник сделал две результативные передачи. «Кофейщики» выиграли со счётом 2:1.

Сборная Коста-Рики во встрече 1-го тура с большим трудом и не без везения зацепилась за ничью с Бразилией (0:0), которая никак не найдёт свою игру при Доривале Жуниоре. Жёлто-зелёные нанесли 19 ударов, семь из которых пришлись в створ. Костариканцы всю игру провели в обороне.

Для Коста-Рики ничья с Бразилией — это успех, вне зависимости от качества игры и расклада в турнирной таблице группового этапа Кубка Америки. Это большое событие, которое должно положительно отразиться на боевом духе костариканцев. Впервые с 1960 года они не проиграли жёлто-зелёным.

Вне зависимости от дальнейших событий на турнире подопечные Густаво Альфаро — герои страны. Какой ценой? Это может стоить им выхода в плей-офф Кубка Америки. Энергии осталось совсем немного. На протяжении практически 90 минут играть без мяча с бразильцами — это весьма изматывающее занятие.

Заключить пари на победу Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну «кофейщики» выиграли со счётом 3:1.

В предстоящем матче подопечным Нестора Лоренсо обязательно нужно выигрывать. Если они потеряют очки, могут возникнуть серьёзные проблемы. В последнем матче группового этапа Кубка Америки «кофейщики» встретятся с Бразилией. Лучше обезопаситься, гарантировав себе досрочный выход в плей-офф.