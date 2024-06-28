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Швейцария — Италия: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала Евро-2024

Швейцария — Италия: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала Евро-2024
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: ничья за 3.05.

«Плей-офф – это время, когда вероятность ничьей очень сильно увеличивается. Никто не против перехода игры в дополнительное время, все боятся проиграть. Поэтому ничьи в плей-офф чемпионатов мира и Европы случаются гораздо чаще. Давайте обратимся к опыту сборных Италии и Швейцарии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Италия в прошлом чемпионате Европы играла в плей-офф четыре раза, она выиграла турнир. И в трех из четырёх случаев основное время заканчивалось вничью. Даже в 1/8 финала против, казалось бы, слабенькой команды Австрии в основное время она сыграла вничью. Играла она вничью и в полуфинале, и в финале, так что 75% ничьих у сборной Италии было на прошлом победном Евро.

Обратимся теперь к опыту сборной Швейцарии, которая в прошлом плей-офф тоже блистала, в 1/8 финала вынесла Францию, а в 1/4 финала уступила Испании. Что объединяет два матча швейцарцев? То, что и там, и там была ничья после основного времени, и уже затем, в дополнительное время и в серии пенальти определялся победитель.

Я думаю, что вероятность ничьей между этими командами очень велика, поэтому охотно выбираю ставку на ничью за 3.05», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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