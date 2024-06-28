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Эксперты назвали самый вероятный счёт матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия

Эксперты назвали самый вероятный счёт матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия
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29 июня сборные Швейцарии и Италии встретятся в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдёт в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», стартовый свисток намечен на 19:00 мск.

Сборная Швейцарии на групповом этапе набрала пять очков и заняла второе место в квартете А. Италия с четырьмя очками оказалась второй в группе В.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По оценке экспертов, наиболее вероятный исход основного времени матча — ничья 1:1. Поставить на такой счёт можно с коэффициентом 6.00. На победу Италии 1:0 предлагают коэффициент 6.50. Ничья 0:0 идёт за 7.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 4.30 на то, что победитель в этой игре определится в серии послематчевых пенальти. При этом ставки на проход сборной Италии принимаются за 1.75. Если в четвертьфинал пробьётся Швейцария, зайдёт коэффициент 2.18.

В основное время аналитики склоняются к успеху сборной Италии. Ставки на подопечных Лучано Спаллетти принимаются с коэффициентом 2.60. Заключить пари на победу сборной Швейцарии предлагается за 3.50. Ничья по итогам основного времени оценивается коэффициентом 2.85.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.55. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 2.15.

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