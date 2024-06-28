Германия — Дания: букмекеры назвали вероятных авторов голов в матче 1/8 финала Евро-2024

29 июня сборные Германии и Дании встретятся в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток намечен на 22:00 мск.

Сборная Германии на групповом этапе набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Дания с тремя очками оказалась второй в группе С.

Букмекеры принимают ставки на то, кто забьёт гол в этой игре. По оценке аналитиков, больше всего шансов отличиться у форварда сборной Германии Кая Хаверца, поставить на его гол можно за 2.73. На то, что отличится его партнёр по команде Джамал Мусиала, принимают ставки с котировкой 3.40.

В составе датчан эксперты выделяют Расмуса Хойлунда, его забитый мяч оценили в 4.50.

Букмекеры считают явным фаворитом сборную Германии. Ставки на подопечных Юлиана Нагельсмана принимаются с коэффициентом 1.65. Заключить пари на победу сборной Дании в основное время предлагается за 6.10. Ничья по итогам 90 минут матча оценивается коэффициентом 4.00.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.81. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 2.06.

Ставки на проход сборной Германии принимаются за 1.32. Если в четвертьфинал пробьётся Дания, зайдёт коэффициент 3.60.

В 1/4 финала победитель сыграет с сильнейшим в паре Испания — Грузия.