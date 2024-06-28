Португалия — Словения: прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Португалия — Словения.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.20.

Сборную Португалии на этом Евро продолжают осыпать подарками. Сначала вполне рабочая группа с Турцией (3:0), Чехией (2;1) и Грузией (0:2), а теперь — сборная Словении в 1/8 финала. Португальцы, очевидно, прошли групповой этап с запасом. Главных конкурентов в лице турок разгромили по делу, а грузинам проиграли, когда первое место было уже гарантировано.

При этом португальцы являются одной из самых атакующих команд турнира. Если не самой. В среднем за матч они проводят по 140 атак, из которых больше половины — опасные, а по воротам бьют по 17 раз, владея мячом практически 65% игрового времени. Сопоставимые показатели у Германии, Испании и Франции. Только французов подводит результативность.

Сборная Словении на таком фоне действительно выглядит подарком. Конечно, за третье место в группе С и выход в плей-офф она достойна похвалы. Однако здесь большие вопросы к сборной Англии, которая сама вручила словенцам ничью и одно очко. Сами же словенцы забили дважды при двух пропущенных.

В данном матче в качестве ставки мы бы рассмотрели победу Португалии с форой (-1.5), за которую букмекеры предлагают коэффициент 2.20. С учётом того, что в последней игре с Грузией на скамейке отдыхали многие из основного состава — Бруну Фернандеш, Пепе, Витинья, Бернарду Силва и другие, победить с разницей хотя бы в два мяча португальцам по силам.