Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Германия — Дания

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Начало – в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Германия удержала итоговое первое место в группе А Евро-2024. Начала бундестим с двух уверенных побед в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а в заключительной встрече со Швейцарией (1:1) впервые на турнире столкнулась со сложностями.

«Алая гвардия» играет на Евро-2024 осторожно в защите, но при этом активно прессингует. Несмотря на то что датчане в каждом матче группового этапа били по воротам чаще соперника, забить удалось лишь два мяча. Большое влияние на игру оказывает ветеран Кристиан Эриксен. Полузащитник записал на свой счёт гол во встрече со Словенией и хорошо поработал в прессинге в матче с англичанами, но вот талантливая молодёжь своего лидера не поддержала.

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